CAN 2025 – Pape Thiaw n’est pas content : « Mes joueurs étaient en danger, hier »

En conférence de presse d’avant-match ce samedi, veille de la finale, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a affiché un visage grave. Il a dénoncé avec vigueur l’absence de dispositif sécuritaire lors de l’arrivée des Lions à Rabat. Selon lui, ses joueurs ont été livrés à une foule incontrôlable, mettant en péril leur intégrité. Un comportement regrettable au moment où, dit-il, beaucoup de joueurs de stature mondiale, tels que Sadio Mané, ont vu leurs chances de Ballon d’Or compromises par le manque de considération.





« Hier, vous avez vu. Je préférais ne pas en parler mais notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d’un match de football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses.

C’est l’image de l’Afrique qui est en jeu. Notre compétition que personne ne regardait avant , aujourd’hui, nous l’avons tirée vers le haut . Il ne fait qu’on gâte ça. Nous avons des joueurs d’envergure planétaire qui n’ont , malheureusement, pas gagné le ballon d’or à cause de la CAN qui n’était pas considérée comme une compétition majeure. Un Sadio Mané méritait ce ballon d’or. Aujourd’hui, il y’a une belle organisation, il fait bien la finir. Et hier ce qui Sl est passé , c’est anormal . Anormal ! Une équipe du Sénégal qui défend , on l’a laisse avec la foule populaire comme ça , les joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer, contre des personnes malintentionnées. Et ce n’est pas ainsi que les choses doivent se passer entre deux pays frères. C’est important ! Merci »



Concernant la finale, Pape Thiaw a affiché sa confiance : il espère soulever le trophée et assure que ses joueurs ne seront pas impressionnés par l’ambiance du public marocain.