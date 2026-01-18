CAN 2025 – Finale Maroc / Sénégal : le onze de départ des Lions dévoilé, Antoine Mendy remplace Krepin Diatta

À moins de deux heures de la grande finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, opposant le Sénégal au Maroc, le sélectionneur national a dévoilé le onze de départ des Lions de la Téranga. La rencontre est prévue ce dimanche à 19h00, au stade Moulay Abdellah de Rabat.



Dans les cages, Édouard Mendy est reconduit pour sécuriser l’arrière-garde sénégalaise. La défense est articulée autour de Moussa Niakhaté et Mamadou Sarr, avec El Hadji Malick Diouf et Antoine Mendy qui remplace Krepin Diatta, forfait à la dernière minute , apportant solidité et projection offensive.



Le milieu de terrain sera conduit par le capitaine Idrissa Gana Gueye, épaulé par Pape Gueye et Lamine Camara, chargés de l’équilibre, de la récupération et de l’animation du jeu. Un secteur clé face à une équipe marocaine réputée pour sa maîtrise collective.



En attaque, le sélectionneur mise sur l’expérience et la percussion avec Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Nicolas Jackson, pour faire la différence et porter les ambitions de tout un peuple vers un nouveau sacre continental.



Sur le banc, plusieurs options de qualité sont disponibles pour faire basculer la rencontre, notamment Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Pathé Ciss, Habib Diallo ou encore Chérif Ndiaye.



Le onze de départ du Sénégal :

Édouard Mendy – Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy – Idrissa Gana Gueye (cap.), Pape Gueye, Lamine Camara – Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson.

