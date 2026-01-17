CAN 2025 : « Intelligence, patience et sang-froid, la recette du Sénégal », propose Fara Samb, Entraîneur - Formateur en Allemagne

La finale de la CAN 2025 ce dimanche 18 janvier 2026, opposant le Sénégal et le Maroc à Rabat s’annonce comme un duel tactique où la possession sera déterminante. L’équipe qui contrôlera le ballon contrôlera le tempo, les espaces et, en grande partie, l’issue du match.
La possession permet de limiter les fautes, d’éviter les cartons, d’user l’adversaire physiquement et mentalement, et de multiplier les phases de déséquilibre offensif. Elle oblige aussi l’équipe adverse à défendre bas, à subir et à commettre des erreurs.
Le Sénégal a bâti son parcours sur ce principe. Son bilan est éloquent : 12 buts inscrits, seulement 2 concédés. Une domination collective fondée sur la maîtrise, la discipline et l’efficacité.
En finale, aucun ajustement majeur n’est nécessaire. Les Lions doivent assumer leur jeu, même sous la pression du public marocain. Les sifflets ne doivent pas accélérer les décisions ni perturber la circulation du ballon. L’équipe a déjà démontré sa capacité à performer dans des environnements hostiles, notamment au stade des Martyrs en RDC.
Si le Sénégal impose son rythme, la finale pourrait basculer en sa faveur.
La coupe se gagnera par l’intelligence, la patience et le sang-froid.
Baye Fara Sambe
Entraîneur- Formateur en Allemagne
