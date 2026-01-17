Avant le choc Maroc–Sénégal : Walid Regragui salue la force des Lions et magnifie les liens fraternels entre deux géants du football africain

À la veille de la rencontre très attendue entre le Maroc et le Sénégal, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, s’est exprimé en conférence de presse dans un ton empreint de respect, de fraternité et de fair-play.

Face aux journalistes, le technicien marocain a tenu à magnifier l’équipe nationale du Sénégal, tout en rappelant la dimension continentale et historique des relations entre les deux pays.

Prenant la parole avant ce duel de prestige, Walid Regragui n’a pas tari d’éloges à l’endroit des Lions de la Téranga, qu’il considère comme une référence du football africain. « Le Sénégal fait partie des meilleures nations du continent, avec un effectif dense, des joueurs de très haut niveau et une grande maturité tactique », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur marocain a également souligné que cette affiche opposera deux grandes puissances du football africain, habituées aux sommets continentaux et aux compétitions internationales. Champions d’Afrique en titre pour le Sénégal et demi-finaliste de la Coupe du monde pour le Maroc, les deux sélections incarnent aujourd’hui l’excellence et la progression du football africain sur la scène mondiale.

Au-delà de l’enjeu sportif, Walid Regragui est revenu sur les relations entre le Maroc et le Sénégal, qu’il a qualifiés de « pays frères », liés par une histoire, une culture et des valeurs communes. Dans une anecdote personnelle, il a confié avoir partagé un immeuble avec une famille sénégalaise, une expérience humaine qui symbolise, selon lui, la proximité entre les deux peuples.

« Ce match est important pour l’Afrique. Il oppose deux équipes qui représentent dignement le continent. Quel que soit le résultat, l’un de nous ira féliciter l’autre », a-t-il affirmé, mettant en avant l’esprit de respect et de sportivité.

Un discours empreint de sagesse et de considération, à l’image d’une affiche qui s’annonce aussi relevée sur le terrain que symbolique pour le football africain.