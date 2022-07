CAF Awards 2022 : le président Macky Sall jubile suite à la razzia sénégalaise : « Énorme ! Quelle belle moisson… »

La belle soirée sénégalaise à la 21ème cérémonie de CAF Awards 2022 n’a pas échappé au président Macky Sall qui a chaleureusement félicité la sélection nationale et l’ensemble des lauréats pour avoir porté très haut les couleurs nationales.



Sur son compte Twitter officiel, le chef de l’État sénégalais n’a pas tari d’éloges envers le meilleur joueur africain de l’année, Sadio Mané et Cie…



« Énorme ! Quelle belle moisson du football sénégalais aux CAF Awards 2022 ! Par votre vaillance et vos titres, cher coach Aliou Cissé, Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Pape O. Sakho et la sélection vous avez fait du Sénégal cette belle et respectée nation du football. Félicitations! »