C1: Le Paris SG battu 1-0 à domicile par le Bayern en 1/8 de finale aller

Le Paris SG s'est incliné à domicile 1-0 contre le Bayern Munich mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions, sur un but de Kingsley Coman (53e), formé au Paris SG.

La rentrée peu avant l'heure de jeu de Kylian Mbappé, revenu de blessure plus tôt que prévu, a dynamisé un PSG jusque-là inoffensif, mais la défense bavaroise et le gardien Yann Sommer ont résisté jusqu'au bout à la pression parisienne, la VAR invalidant une égalisation de l'attaquant français à la 82e.