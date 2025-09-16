Business des Rendez-vous express : les “links” de VFS épinglés par la DNLT

La traque contre les réseaux de fraude autour des dépôts de demandes de visas pour la France, l’Italie et l’Espagne vient de faire tomber un vaste système. Selon Libération, quatre personnes ont été déférées hier au parquet par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnlt), tandis que d’autres complices présumés sont activement recherchés.



Un faux circuit bien rodé



Tout a commencé lorsque l’ambassade de France a alerté la Dnlt sur des anomalies repérées dans trois dossiers de demande de visa. Les bénéficiaires, entendus par les enquêteurs, ont tous pointé du doigt Mbaye Fall, gérant de l’agence de voyage Al Hassan Salam Travel. Ce dernier leur avait promis des rendez-vous “express” pour le dépôt de leurs dossiers à VFS Global, en contrepartie d’un paiement de 175.000 Fcfa par personne.



À leur arrivée au centre VFS, les candidats n’avaient aucune confirmation officielle. Pourtant, leurs noms figuraient bel et bien sur la liste du jour, preuve que Mbaye Fall disposait d’un relais interne. Mais un détail a tout fait basculer : un document falsifié au nom de “Insec Grande École Paris”, inséré dans les dossiers, a éveillé les soupçons de l’ambassade.



Le “link” à l’intérieur de VFS



Face aux enquêteurs, Mbaye Fall est passé aux aveux. Depuis novembre 2024, il travaillait main dans la main avec Moussa Diallo, un agent de VFS. Ce dernier lui “vendait” les créneaux à 150.000 Fcfa chacun. Mbaye Fall, lui, facturait 175.000 Fcfa, empochant une commission de 25.000 Fcfa par client.



Mais le réseau ne s’arrêtait pas là. Fall a également cité le nom d’Ousmane Diack Lecor, employé au Centre de collecte pour l’Espagne et l’Italie, qui facturait lui aussi des rendez-vous à 150.000 Fcfa. Ses dossiers étaient ensuite “glissés” directement par Abdoulaye Sano, opérateur à la salle biométrique, avec le soutien de l’agent de sécurité Amidou Dramé.



Interpellations et aveux en cascade



Les enquêteurs ont procédé à une descente au centre VFS, confirmant que les agents cités — Moussa Diallo et Baba Dièye — y travaillaient, bien que récemment licenciés. Quatre suspects, dont Mbaye Fall et Abdoulaye Sano, ont été présentés au parquet. Ousmane Diack Lecor, lui, est toujours en fuite.