Braquage de l’hôtel Riu Baobab : quand un ex-indicateur de la gendarmerie devient le cerveau d’une bande armée

Coup de théâtre sur la Petite-Côte. L’hôtel Riu Baobab, fleuron touristique de Pointe Sarène, a été la cible d’un audacieux braquage le week-end dernier. Mais ce qui intrigue le plus dans cette affaire, ce n’est pas seulement l’ampleur des pertes, estimées à plus de 12 millions de FCFA, mais l’identité du cerveau de l’opération.



Selon L’Observateur, il s’agit d’un ancien indicateur de la gendarmerie de Popenguine, qui a trahi la confiance de ses anciens collaborateurs pour diriger ce coup d’éclat.







Une traque éclair et une capture spectaculaire







Grâce aux efforts conjoints des brigades de recherches de Saly Portudal, Joal et Nianing, six des vingt malfaiteurs impliqués dans ce braquage ont été arrêtés en un temps record. L’enquête, dirigée par le colonel de la Section de recherches de Thiès, s’est appuyée sur les premières images de vidéosurveillance pour identifier et localiser les suspects. Ces derniers, pensant échapper à la tempête médiatique, s’étaient réfugiés dans des hameaux isolés du département de Mbour.







Jeudi à l’aube, la brigade de recherches de Saly Portudal, dirigée par le commandant Ousmane Ndiaye, a surpris une partie des braqueurs en plein sommeil. Dépourvus de toute possibilité de résistance, ces derniers ont été contraints de se rendre. Parmi eux, un homme de 45 ans, marié, a été arrêté dans une descente spectaculaire sur la plage de Ngazobil. Ce malfaiteur, pris au dépourvu, a manifesté sa stupéfaction face à la rapidité de l’intervention des forces de l’ordre, une scène qui a attiré une foule curieuse.







Un indicateur passé dans l’ombre







Selon L’Observateur, l’identité du cerveau du braquage a jeté un froid au sein des forces de sécurité. Cet ancien collaborateur de la gendarmerie de Popenguine avait gagné la confiance de ses collègues en se faisant passer pour un repenti du milieu interlope. Pourtant, il n’avait jamais réellement quitté le monde du crime, devenant un acteur clé de ce réseau.







Récemment sorti de prison, il a su mobiliser une vingtaine d’hommes lourdement armés pour mener cette attaque inédite. Si les gendarmes de Popenguine se sont sentis trahis, cette arrestation constitue une victoire importante dans leur lutte contre les bandes criminelles de la région.







Une enquête toujours en cours







Malgré les arrestations, la traque des quatorze autres membres de la bande se poursuit. Les gendarmes de Joal et leurs collègues restent mobilisés pour démanteler complètement ce réseau. Selon les sources de L’Observateur, les malfaiteurs arrêtés feront face aux enquêteurs dans les prochains jours pour des interrogatoires approfondis.







En attendant, les responsables de l’hôtel Riu Baobab, soulagés par cette avancée, célèbrent l’efficacité des forces de l’ordre. Cependant, ce braquage reste un avertissement pour l’industrie touristique de la Petite-Côte, rappelant la nécessité de renforcer la sécurité des établissements face à de telles menaces.







Une opération qui résonne







La capture rapide de ce groupe témoigne de la coordination efficace des forces de sécurité sénégalaises, mais elle soulève également des questions sur les profils des collaborateurs infiltrés dans leurs rangs. Comme le souligne L’Observateur, ce braquage, inédit par son audace, pourrait marquer un tournant dans la lutte contre les bandes criminelles sur la Petite-Côte. La suite des investigations pourrait bien révéler d’autres surprises.