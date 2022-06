Bougane aux sages du Conseil Constitutionnel : « Ils n’ont de compétence que leur incompétence... »

Le président de la coalition Gueum Sa Bopp n’a pas raté le Conseil Constitutionnel et la Direction Générale des Élections (DGE) suite aux contentieux qui ont émaillé le processus électoral et ayant abouti à la non participation aux élections de Gueum Sa Bopp.



« Nous avons un conseil de rejet et d’invalidations, c’est un conseil où ceux qui y siègent n’ont de compétence que leur incompétence », a expliqué le président de Gueum Sa Bopp.



Il a invité les sages de l’institution judiciaire à penser au jugement dernier lorsqu’ils rendent leurs décisions, mais surtout de tenir compte de leurs familles.

Pour ce qui est de la DGE, Bougane Guèye a également craché sur l’institution.



« La DGE a une attitude partisane (…) seen liguey bou bone bobou », a-t-il confié en taxant ses fonctionnaires d’être aux ordres du Chef de l’État, Macky Sall.



Bougane Guèye milite, par ailleurs, pour une refonte de l’administration sénégalaise pour en extirper tous ses mauvais fonctionnaires.



« Ce sont ces mêmes fonctionnaires qui étaient là avec Diouf et Wade qui sont là avec Macky Sall. Ce sont eux, qui vous mèneront la vie difficile quand ils en auront l’occasion et moi, je suis prêt à mettre de côté tous ces gens là qui n’avoisinent pas les 2.000 fonctionnaires. Ce sont eux qui pillent les deniers, qui amènent leurs enfants à l’étranger et se promènent avec des véhicules qui coûtent une fortune », a-t-il expliqué à l’occasion d’une conférence de presse qu’il animait, ce 7 juin, à son siège.