Bougane Gueye Dany charge le régime : « Plus de 1800 milliards empruntés, un pouvoir incompétent »

Le leader du mouvement Geum sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a vivement critiqué la gestion économique du gouvernement en place, la qualifiant d'incompétente. Selon lui, plus de 1800 milliards de francs CFA ont été empruntés depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel régime, une situation qu’il juge alarmante.



« Ce régime est incompétent. On ne peut pas parler de rupture et creuser la dette à ce rythme. Plus de 1800 milliards empruntés en si peu de temps, c’est inacceptable », a fustigé l’opposant.



Bougane Gueye Dany s'exprimait lors du "contre-dialogue" initié par le Nouveau Front Force Alternative (NFA), le Mouvement Rappel à l’Ordre et le collectif RTS des Travailleurs Licenciés.