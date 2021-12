Bougane Guèye Dani à Diaobé-Kabendou : « Malgré toutes les persécutions, je pardonne à ceux qui me font du mal… Je ne poserai aucun acte qui bouleverserait… »

« Malgré toutes les persécutions dont je suis victime, je pardonne à ceux qui me font du mal. Je ne poserai aucun acte qui bouleverserait la stabilité sociale du pays. J’ai été retenu sans raison à Sédhiou puis relâché par la suite. Et « c’est une incompréhension », voici la seule explication qui m’a été donnée par le sous-préfet sur les raisons de mon interpellation. Et j’ai conclu que c’est la réalité actuelle du pays », a déclaré Bougane Guèye Dani aux populations de Diaobé-Kabendou.



Dans la foulée, il poursuit sur les opportunités de son candidat : « Diabé-Kabendou a de la chance parce que le candidat Bouraima Diao n’œuvre que pour le développement. C’est pourquoi, il est important pour les populations de porter leur choix sur sa modeste personne. Mais également, la commune avec sa position géographique regorge d’énormes potentialités. Et ceci personne ne peut nier l’économie du marché hebdomadaire avec sa plus-value. Donc c’est une chance qui n’est pas exploitée puisque la cité n’est pas entre des mains expertes. »

Revenant sur les urgences, il précise : « aujourd’hui, cette commune mérite au moins un hôpital de niveau 2 vu son importance du point de vue économique. Et ceci permettra d’éviter certaines évacuations qui pourraient être prises en charge sur place. Donc, chères populations votez utile, c’est élire Dr Diao pour le développement. »