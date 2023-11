Bombardements à Gaza : Macky Sall propose « la mise en place d’un fonds de solidarité en faveur du peuple palestinien »

Depuis Ryad où il se trouve, le chef de l’État, Macky Sall se dit préoccupé par la situation qui prévaut à Gaza. Il a appelé à la mise en place d’un fonds de solidarité en faveur du peuple palestinien.



« Alors que nous tenons nos assises, je pense à l’insoutenable tragédie humaine à Gaza. Le Sénégal réitère sa grave préoccupation devant tant de morts, de blessés et de destructions. Au nom du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, j’appelle à nouveau à la désescalade et au respect du droit international humanitaire », fait savoir le chef de l’État dans un communiqué parvenu à Dakaractu.

Ainsi, propose-t-il : « J’appelle à la mise en place d’un fonds de solidarité en faveur du peuple palestinien. Seul un règlement pacifique, consacrant deux États indépendants et souverains, Israël et Palestine, chacun à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies, apportera la paix pour tous ».



Toutefois, poursuit Macky Sall, « J’appelle le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités à cet effet. Chaque jour qui passe est une menace de plus pour la paix et la sécurité internationales. Chaque jour qui passe est une tragédie de plus pour le peuple palestinien. »

Enfin, le chef de l’État de remercier le roi d’Arabie Saoudite, pour son invitation. « Je voudrais remercier sincèrement notre frère, le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, pour son aimable invitation et l’accueil fraternel qui nous a été réservé à l’occasion de notre Sommet... »