Bocar Samba Dièye interpelle le président : « Je veux juste être entendu… »

Après plus de 17 ans de combat judiciaire contre la CBAO, l’opérateur économique Bocar Samba Dièye continue de clamer son innocence et de réclamer justice. Selon un rapport d’expert commis par le tribunal, son compte aurait été injustement débité de plus de 7 milliards 166 millions de francs CFA, dont une traite de 5,6 milliards considérée comme inexistante. Malgré ces conclusions sans appel, la justice a rendu des décisions favorables à la banque, plongeant M. Dièye dans une situation critique où ses biens risquent d’être saisis.







Aux côtés de M. Dièye, le président de l’ACSIF, Famara Ibrahima Cissé, dénonce ce qu’il appelle une “injustice manifeste” et interpelle directement les plus hautes autorités. “Nous avons écrit au président Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre, aux ministres des Finances et de la Justice. Nous avons remis toutes les preuves, mais personne ne nous a répondu. Je veux juste que le président me reçoive pour que je lui explique comment on nous a injustement combattus”, a-t-il déclaré, visiblement déterminé à faire éclater la vérité.



Pour eux, ce dossier dépasse désormais le cadre d’un simple litige bancaire : il s’agit d’une affaire de justice et de crédibilité de l’État de droit. “Le rapport de l’expert est clair.







Si malgré cela la vérité est bafouée, alors c’est toute la confiance des citoyens dans la justice qui s’effondre”, alerte Cissé. Dans l’attente d’un geste du chef de l’État, Bocar Samba Dieye et ses soutiens appellent à la transparence et au respect des droits, convaincus que leur combat reflète celui de nombreux Sénégalais face à l’injustice.

