Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme : le Sénégal honoré par trois prix

Le Sénégal a été honoré avec trois prix à l’issue de la 37e session ordinaire du Giaba qui se tient depuis le week-end dernier à Saly Portudal. Il s’agit d’une distinction reçue dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un prix honorifique pour la contribution du Sénégal dans les rapports d’évaluation mutuelle des 15 pays de la Cedeao, Sao Tomé et Principe mais aussi le prix pour le mentorat du Sénégal accordé d’autres pays pour accéder au Groupe Egmont des cellules de renseignement financier. Un grand motif de satisfaction et de fierté, a réagi le ministre chargé de la justice qui présidait la cérémonie de clôture de ce forum. « Notre pays se positionne en leader dans ce secteur, un leadership apprécié pas ces pairs », a-t-il ajouté...