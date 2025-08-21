Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite


Birame Soulèye Diop au Port de SENDOU-BARGNY : le retard dans la mise en service effective des stockages au cœur d’une visite

Une visite au niveau du port SENDOU-BARGNY a été effectuée par le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines, Birame Soulèye Diop pour s’informer de la capacité de stockage et donner les contours d’une souveraineté énergétique. Avec la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie (CRSE), de services du ministère et de l’opérateur du site visité, Birame Soulèye Diop a passé en revue les questions qui interpellent le Port. Des avancements notés mais les contraintes techniques et financières aussi sont à noter selon les acteurs qui se sont ouvert au ministre Birame Soulèye Diop. 

 

Pour permettre au gouvernement d’assurer un bon suivi des travaux qui se déroulent dans le cadre de la sécurisation des stockages des hydrocarbures, le ministre de l’énergie, du pétrole et des mines a indiqué que, sur le secteur de l’énergie, « la mission fondamentale est de faire bénéficier aux clients et usagers un accès à un coût réduit et avec toutes les conditions de sécurité requises. » Cela passe à cette question de la sécurisation, selon le ministre de l’énergie. « Il faut que je rappelle que depuis l’indépendance, il n’y a pas eu une grande évolution sur la réglementation, notamment la sécurité des stocks déjà développés dans le cadre de la disponibilité des hydrocarbures. Le représentant du gouvernement a indiqué que « le Sénégal a les aptitudes nécessaires de doubler cette capacité et d’apporter des réponses aux besoins nationaux. » Cette visite auprès de Senegal Minergy Port (SMP) renseigne aussi sur ce qui a été réalisé et qui est, d’après Birame Soulèye Diop, « un travail colossal. »

 

 

Toutefois, de grandes contraintes qui retardent la mise en service des stockages et qui freinent la sécurisation de l’approvisionnement en hydrocarbures ont été signalées. « Nous avons discuté ensemble et je précise que le Premier ministre accorde une attention particulière sur le développement de ce projet et de son impact. Nous avons ainsi demandé à chaque stockiste, que les contraintes particulières nous soient transmises », a assuré le ministre de l’énergie resté insatisfait quant à la sécurisation des stocks : « Il est clair que nous ne sécurisons pas encore car la mise en service n’est pas encore définitive. »

 

Les efforts des stockistes ont été magnifiés. Il s’agira, après leur intégration du comité de suivi institué à la primature, de les impliquer dans le processus pour qu’il n’y ait plus de retard majeur et de désordre. Il faut rappeler que les équipements au niveau du Port de SENDOU-BARGNY appartiennent aux stockistes. Alors, quand ces derniers exigent plus de visibilité sur un certain nombre de processus, le ministre estime la revendication légitime et appelle à plus de concertation car, il faut des stocks de sécurité à la hauteur des attentes. 

 

Une mise à jour du planning s’impose 

 

Selon le ministre de l’énergie, Birame Soulèye Diop, « Il est vrai qu’il faut avoir les stockistes qui participent aux travaux du comité de suivi. Nous allons lire l’ensemble des questions de manière synoptique. Et je vous rassure que vous avez l’État et tous les acteurs pour faire bouger les lignes. Soyez assurés de l’accompagnement de l’État pour une mise en service effective. 

Les conséquences sont en train d’être tirées. Nous sommes là juste pour trouver des solutions aux problèmes qui sont parfois personnels mais aussi plus importants que le manque de volonté. Il a été arrêté la mise à jour concertée du planning. Avec l’ensemble des acteurs, il faudra prendre en charge les contraintes auxquelles ils sont confrontés. 

 

Après cette étape du Port SENDOU-BARGNY, le ministre s’est rendu à la SAR pour découvrir les dépôts et les projets en perspective de la souveraineté énergétique. 






Jeudi 21 Août 2025
Dakaractu



