Bignona : Kilifeu et sa famille victimes de braquage. Le rappeur blessé par balle.

Encore une attaque à la sortie de Badiouré (département de Bignona) ce mardi matin. Sauf que cette fois, c’est le rappeur Kilifeu et sa famille qui a été victime de cette attaque.



Accompagné de sa femme et de son nourrisson, l’activiste a été reconnu par les hommes armés et dépouillés de ses biens, puis blessé par balle.



Sa famille traumatisée, le chauffeur a été obligé de faire une déposition à la gendarmerie de Bignona. Et pourtant, il n’y a même pas une semaine sur le même tronçon, un braquage avait eu lieu...