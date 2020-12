Bignona : Faire de Thionck Essyl un terreau de l'excellence tel est le pari de jeunes cadres de la localité.

Venus répondre à l'invitation de leurs cadets étudiants, ces cadres de l'administration sénégalaise comptent s'investir dans l'éducation des plus petits pour redonner à Thionck Essyl la place qu'elle occupait en matière d'excellence.

" Thionck Essyl était un terreau de production de cadres qui ne date pas d'aujourd'hui et cette réputation là si nous pouvons contribuer à la rendre plus éclatante, plus visible nous le ferons", a soutenu le jeune cadre Abdou Ben Sambou, inspecteur des impôts.

Poursuivant, il reconnaît que " l'Afrique a raté les révolutions technologiques et industrielles et la quatrième sera informatique et cette jeunesse doit être préparée à ça. Nous devons miser sur le capital humain qui est un axe du plan Sénégal émergent" selon toujours monsieur Sambou, avant de conclure : "on va installer une école pilote dans la localité où les meilleurs vont éclore et ça aura l'avantage d'émuler les autres écoles à mieux faire. La relève générationnelle doit se faire dans tous les domaines et l'engagement est de faire des écoles du sud des écoles aussi brillantes sinon les plus brillantes du pays".