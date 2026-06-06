Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans

Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée à l’âge de 93 ans, annonce la presse française. L’ancienne première dame de France, lors des deux mandats présidentiels de son époux (1995-2007), n’était plus apparue publiquement depuis longtemps et n’avait déjà pas pu assister à l’hommage populaire à Jacques Chirac aux Invalides en 2019.





Elle venait d’avoir 93 ans

C’est sa fille Claude qui a annoncé le décès à l’agence AFP ce samedi matin. Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, “s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d’avoir 93 ans”, le 18 mai dernier, a-t-elle déclaré. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique en son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

Emmanuel Macron: “Une grande dame de coeur”

Emmanuel Macron a salué sur le réseau social X une Première Dame qui “a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant”. “Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient”, a poursuivi le président français.







François Hollande: “Une femme engagée”