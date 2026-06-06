Bernadette Chirac est décédée à l’âge de 93 ans

Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président de la République Jacques Chirac, est décédée à l’âge de 93 ans, annonce la presse française. L’ancienne première dame de France, lors des deux mandats présidentiels de son époux (1995-2007), n’était plus apparue publiquement depuis longtemps et n’avait déjà pas pu assister à l’hommage populaire à Jacques Chirac aux Invalides en 2019.
Elle venait d’avoir 93 ans
C’est sa fille Claude qui a annoncé le décès à l’agence AFP ce samedi matin. Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, “s’est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d’avoir 93 ans”, le 18 mai dernier, a-t-elle déclaré. Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique en son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.
Emmanuel Macron: “Une grande dame de coeur”
Emmanuel Macron a salué sur le réseau social X une Première Dame qui “a marqué notre Histoire aux côtés du président Jacques Chirac, la vie de la Corrèze où elle était élue, le destin de millions de malades anonymes aussi, grâce à son engagement intime et constant”. “Bernadette Chirac a changé tant de vies avec discrétion et obstination. Une grande dame de cœur s’en va. La Nation partage le chagrin de sa famille, de ses proches, de tous ceux qui l’aimaient”, a poursuivi le président français.
François Hollande: “Une femme engagée”
L’ancien président de la République François Hollande (2012-2017), actuel député de la Corrèze et ancien président du Conseil général du département, a affirmé “garder l’image d’une femme qui a réussi à donner un sens à une vie que le destin avait rendue exceptionnelle”: “Bernadette Chirac était une femme engagée (...) Envers les plus fragiles, avec la belle initiative des Pièces Jaunes, Bernadette Chirac avait réussi à imposer sa personnalité, ses idées et son style dans un univers qui ne lui était pas acquis”, a-t-il partagé sur X.
Nicolas Sarkozy: “Une grande amie”
Nicolas Sarkozy, président entre 2007 et 2012, a rendu hommage à “une grande amie qui m’a toujours soutenu politiquement comme personnellement”. “Elle était fidèle, courageuse, drôle, intransigeante, affectueuse. La France perd une femme qui l’a toujours servie avec passion et dignité. Elle a fait honneur à notre pays. C’est une époque qui se termine avec son départ”, a-t-il confié.
Femme de l’ombre
Épouse pendant plus de 60 ans de Jacques Chirac, restée longtemps dans l’ombre du “grand”, elle a accompagné son époux tout au long de son chemin vers l’Élysée (ministères, Matignon, mairie de Paris, RPR…) jusqu’à la victoire à l’élection présidentielle de 1995, au troisième essai.
Bernadette Chodron de Courcel
Née le 18 mai 1933 à Paris, Bernadette Chodron de Courcel a grandi dans une famille de diplomates du XVIᵉ arrondissement de la capitale. Élève de Sciences-Po Paris, c’est dans cette grande école qu’elle rencontre Jacques Chirac, qu’elle épouse en 1956.
Popularité auprès des Français
Durant le premier mandat présidentiel (1995-2002) de Jacques Chirac, elle est d’abord reléguée au second plan. Avant de jouer un rôle essentiel dans la réélection de son mari en 2002, devenue très populaire auprès des Français, notamment à la tête de l’opération Pièces jaunes en faveur des enfants hospitalisés, et la coqueluche des élus de droite, qui s’arrachent son soutien aux municipales et aux législatives.
Vision politique
D’allure classique et bourgeoise, réputée beaucoup plus conservatrice que son mari, dotée d’un solide sens politique, celle qui avait acquis le surnom de “Bernie” avait mis en garde Jacques Chirac en 1997 contre le désastre d’une dissolution, dont elle accablait le secrétaire général de l’Élysée d’alors, Dominique de Villepin, appelé “Néron” en petit comité.
“La femme de ma vie”
Son époux racontait aussi qu’elle avait été la seule à l’alerter sur la montée du leader du Front national Jean-Marie Le Pen lors de la présidentielle de 2002. “Elle est la femme de ma vie, nous avons tant accompli ensemble !”, disait d’elle Jacques Chirac dans ses “Mémoires”.
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