Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail »



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est monté vendredi sur la tribune des Nations Unies sous les applaudissements de ses partisans invités dans le public et sous les huées de délégations qui ont quitté en masse la salle.

Plusieurs délégations ont quitté la salle lors de la prise de parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu à l’Assemblée générale de l’ONU.Les délégués ont été rappelés à l’ordre lorsque M. Netanyahu a commencé son discours, au premier de la journée à l’Assemblée générale annuelle de l’ONU.