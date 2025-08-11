Bel-Air : Deux individus arrêtés pour vol de batteries de camions et refus d'obtempérer

Dans le cadre d’une opération de sécurisation, les éléments du Commissariat d’Arrondissement de Bel-Air ont interpellé deux individus impliqués dans une affaire d’association de malfaiteurs et de vol nocturne avec usage de véhicule.



Les faits se sont déroulés lorsque les agents ont repéré un taxi circulant dans le sens Yarakh- Rond-point Backou, avec deux passagers à bord. Malgré les sommations, le chauffeur a refusé d’obtempérer et a poursuivi sa route vers la « plateforme ».



Le véhicule a finalement été stoppé quelques mètres plus loin, bloqué par une barrière de sécurité de la gendarmerie. À ce moment, les deux passagers ont tenté de prendre la fuite dans l’obscurité. L’un d’eux a été rattrapé, tandis que l’autre a réussi à s’échapper.



La fouille du taxi a permis de découvrir cinq batteries de poids lourds. Interrogé, l’un des suspects a reconnu les avoir volées à Yarakh Kappa sur deux camions en stationnement, sans préciser l’emplacement exact.



Le chauffeur, pour sa part, a nié toute implication, affirmant qu’il ne s’était arrêté que lorsqu’il avait réalisé qu’il s’agissait de policiers.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête est en cours pour retrouver le troisième complice et identifier les propriétaires des batteries.

