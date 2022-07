Beach soccer - Éliminatoires CAN 2022 : Le Sénégal étrille le Cameroun 9-1 avec un triplé de Raoul Mendy

Mission presque accomplie pour l’équipe nationale de Beach soccer du Sénégal qui s’est largement imposée (9-1), ce samedi face au Cameroun qui recevait la manche aller (éliminatoires CAN Mozambique 2022 du 21 au 30 octobre) sur la plage de Kbiri.



Un succès qui porte la marque de Raoul Mendy, le puissant attaquant sénégalais s’est offert un joli triplé en plus des buts marqués par Souleymane Coly, Amar Samb, Mamadou Sylla et un doublé de Seydina Mandione Laye Diagne.



Pour la première sortie officielle de Mamadou Diallo en tant qu’entraineur principal des Lions, les champions d’Afrique en titre ont fait respecter leur rang en dominant très rapidement les débats dans ce match à sens unique.



Les Lions sont ainsi presque qualifiés pour la prochaines Coupe d’Afrique de Beach soccer Egypte 2023. Le match retour est prévu le samedi 6 août sur la plage de Yoff Diamalaye...