Basketball Africa League : L’Us Monastir enchaîne en dominant SLAC 76-55.

C’est l’Us Monastir de la Tunisie qui a pris les choses en main dès le début du premier quart temps. Les guinéens du SLAC n’ont rien pu faire pour contrer l’armada offensive des Tunisiens, qui menaient de 2 points (24-20), à la fin du quart temps.



L’Union sportive de Monastir a repris les commandes dans le second quart pour ne plus les lâcher. Et, les hommes de Željko Zečević n’ont inscrit que 5 points pendant le deuxième quart temps. Les 20 paniers inscrits ont permis aux Tunisiens de mener par 44-25 (Q2), à la pause.



Avec un jeu rapide et une bonne adresse, l’Us Monastir a réussi à creuser l’écart et s’est offert une avance de 19 points au troisième quart temps (59-40). Le dernier quart temps sera identique aux deux premiers avec une nette domination des Tunisiens vainqueurs au finish (76-55).