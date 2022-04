Basket-ball : Le Directeur Technique National, en visite à Kaolack pour s'enquérir de l'état de la discipline.

Dans le cadre de sa tournée nationale, le directeur technique national, Moustapha Gaye, a rencontré les membres de la ligue régionale de basket-ball de Kaolack, ce dimanche au stadium Lamine Guèye.



En effet, le président de la ligue de Kaolack, Thiéyacine Diop, a profité de l'occasion pour lister les maux qui gangrènent cette discipline dans la cité de Mbossé Coumba Djiguène.



Ainsi, il a souligné les problèmes d'infrastructures, les moyens matériels et la formation des techniciens. Le patron du basket kaolackois a lancé un appel aux autorités de la région afin qu'elles viennent en aide aux clubs et aux centres de formation afin de relancer le basket-ball.



Moustapha Gaye, pour sa part, a exhorté la ligue et ses collaborateurs à promouvoir la petite catégorie pour assurer la relève...