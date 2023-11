Basket - Équipe nationale féminine : Alberto Antuno débarque sur le banc des Lionnes !

« Il y a beaucoup de candidatures étrangères (USA, France, Espagne) et locales qui ont été déposées » a d’emblée informé le nouveau le directeur technique national du basketball sénégalais, Raoul Toupane, ce mercredi dans les locaux de la fédération sénégalaise de basket, sis au stade Marius Ndiaye. Et, d’après le Dtn, l’urgence était de trouver le meilleur profil possible pour remplacer le démissionnaire, Moustapha Gaye. Quelqu’un qui connaît le basket africain en plus d’avoir un solide background et une bonne capacité managériale. D’où le choix porté sur la personne d’Antuno Alberto. » Un technicien espagnol de 33 ans qui était récemment aux commandes de la sélection féminine ougandaise de basket lors du dernier Afrobasket féminin à Kigali (Rwanda.)



Pour l’épauler dans sa nouvelle mission, le coach espagnol aura à ses côtés, sur le parquet, au moins trois assistants. Dont le premier est 1er Assistant Madienne Fall (Louga basket) avec comme deuxième assistant, Khadjia Sourang Diop et enfin, Sidy Sall (Seed academy) qui aura un rôle clé de 3eme adjoint et d’interprète entre le coach et le reste du groupe. Concernant la durée de son contrat, le Dtn, Raoul Toupane, est resté prudent, préférant évoquer des objectifs assignés au nouveau sélectionneur des Lionnes, Alberto Antuno qui devra passer le cap du tournoi qualificatif aux jeux olympiques Paris 2026. C’est seulement à partir de là qu’ils aviseront concernant son futur. Notons que le poste de manager général des équipes nationales féminines (À, U16, I18) est toujours occupé par Mborika Fall







Mouhamadou Moustapha GAYE