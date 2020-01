Base Navale Amiral Faye Gassama : La Marine Nationale fête ses 45 ans sous le commandement d’un officier sénégalais.

Il y a exactement 45 ans que la marine nationale est sous le commandement d’un officier de marine sénégalais. Le capitaine de corvette Faye Gassama est le premier sénégalais à diriger la Base navale : nous sommes le 22 janvier 1975. Depuis ce jour, la marine nationale ne cesse de faire ses preuves dans la sécurisation des côtes sénégalaises. Ce qui lui permet d’ailleurs de bénéficier d’une notoriété avérée sur tout l’espace maritime couvrant le Golfe de Guinée, et même sur l’international. La commémoration de cet anniversaire s’est tenue ce matin sous la direction du Chef d’état-major des Armées, Birane Diop, des officiers et sous-officiers de l’armée ainsi que des partenaires qui ont accompagné le Sénégal durant toute cette trajectoire.



Dans son traditionnel discours, le Contre-amiral Momar Diagne a dévoilé les grandes réalisations effectuées par la marine sur trois ans et huit mois coïncidant à sa prise de fonction en tant que Chef d’état-major de la Marine. Très engagée dans l’atteinte du plan stratégique 2025, la Base navale dispose d’un lot d’équipements qui lui permet de faire de la sécurité maritime un sacerdoce.