Barthélémy Dias se défoule sur Serigne Mbaye Thiam : « Il ne peut pas être SG du P.S... S'il revient sur ses propos, il doit être exclu du parti »

Le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur s'est donné du plaisir en indexant le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam.



L'ancien député socialiste n'a pas, en effet, été tendre avec celui qui lorgnerait le secrétariat général du parti socialiste.



Dias-fils de façon péremptoire indiquera "qu'il n'existe pas dans les textes du Parti socialiste où on a écrit que la durée de l'intérim est de 6 mois, 8 mois ou 1 an".

Pour le maire de Mermoz/Sacré-Cœur, "l'acte de Serigne Mbaye Thiam doit être considéré comme de l'indscipline de parti. Par conséquent, s'il revient là dessus, il doit être exclu", souligne encore le compagnon de Khalifa Sall au cours de l'Émission, Faram Facce sur la Tfm.



Considérant que Serigne Mbaye Thiam a nourri une ambition politique, il devrait simplement être mis à la touche, car poursuit Barth, "lui et ses collaborateurs ont été exclus du parti socialiste uniquement pour avoir nourri une ambition".



Allant plus loin dans sa pensée, le maire et ancien député socialiste confirme que"Serigne Mbaye Thiam ne peut pas être le secrétaire général du parti socialiste car, n'ayant pas de base politique solide".



En terminant ses propos, Dias-fils recadre les détracteurs qui s'acharnent sur le SG intérimaire Aminata Mbengue Ndiaye, pour ainsi leur signifier que c'est simplement de "l'indiscipline de Parti".



À rappeler que Serigne Mbaye Thiam avait exprimé dans une émission télé, sa probable candidature au prochain congrès du Parti Socialiste.