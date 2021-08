Barthélémy Dias aux leaders de l’opposition : « Il est temps de siffler la fin de la récréation, de combattre ce régime et concrétiser notre vœu le plus cher… »

Le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur, fidèle à son habitude, est encore monté au créneau cet après-midi à l’occasion de la rencontre des patriotes pour fustiger les manœuvres anti-démocratiques de certains maires de la mouvance présidentielle.



En passant par les irrégularités dans le processus des inscriptions sur les listes électorales, à la non disponibilité du fichier électoral pour l’opposition, jusqu’à la privation injuste du droit de vote de certains citoyens, l’édile de Mermoz/Sacré-Cœur dénonce énergiquement les manœuvres anti démocratiques des maires de la mouvance présidentielle.



« Depuis le lancement des inscriptions sur les listes électorales, la coordination départementale de Dakar a pu, par le biais de ses différents représentants, constater des agissements peu orthodoxes de certains maires de la mouvance présidentielle. Après les stratagèmes moribonds ourdis par la clique au pouvoir, des maires sans scrupules dont les mandats expirés sont menacés, se sont mis à dérouler des manœuvres confiscatoires pour tricher, empêcher le vote de milliers de jeunes sénégalais dont le seul tort aura été de faire le nécessaire pour s’acquitter de leur devoir citoyen », a regretté Dias-fils et ses camarades de l’opposition du côté de Pastef.



Le maire Barthélémy Dias appelle encore la vaillante jeunesse éprise de démocratie à ne pas accepter ces manigances électorales visant à les empêcher de se retrouver sur les listes électorales.



Le président Macky Sall, sera encore interpellé par le maire de Mermoz/Sacré-Cœur et parallèlement, appelle les leaders de l’opposition à lui barrer la route : « Il ne faut pas laisser Macky Sall organiser ces élections dans les conditions que nous voyons tous actuellement. La fin de la récréation doit être sifflée, car trop c’est trop! C’est l’occasion pour moi d’appeler tous les leaders de l’opposition de concrétiser ce vœu que nous avons toujours eu. Celui de se retrouver en bloc et de faire face à ce régime et le battre », lancera-t-il à l’opposition.