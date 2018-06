Bargny : Solidarité agissante de Alioune Badara Diop à l’endroit des imams

Monsieur Alioune Badara Diop, ancien préfet de Dakar, reconverti secrétaire général de l’Agence de l’informatique de l’Etat, a gardé de sa riche carrière dans l’Administration territoriale le sens de la proximité et celui du social.

C’est ainsi qu’il a procédé le samedi 9 et le dimanche 10 juin à une distribution de sucre et de riz au profit des trente quatre mosquées de la commune de Bargny.

Ce geste de haute portée humaniste entre dans le cadre du soutien qu’il apporte aux populations de Bargny à l’occasion de ce mois béni de Ramadan. Les bénéficiaires de cet acte de générosité, notamment les imams, ont, en retour, formulé des prières ferventes pour un Sénégal de paix et de progrès.