Bargny/Ramadan 2023 : la CES offre du « sukaru kor », d’un montant de dix millions de francs CFA aux dames transformatrices de Khelcom.

La Centrale Électrique du Sénégal (CES), a profité de ce mois béni de Ramadan, pour offrir des bons de produits alimentaires, d’une valeur de 10 millions de F, en guise de « sukaru kor », aux femmes transformatrices de Khelcom. La cérémonie a eu lieu ce jeudi 6 avril 2023 à Bargny. Depuis son implantation dans la commune de Bargny, la centrale électrique du Sénégal (CES) profite chaque année de ce mois de charité pour marquer de façon particulière son soutien à la communauté bargnoise. Ainsi cette année, pour répondre aux sollicitations des femmes transformatrices de Khelcom, du Comité en charge de la construction de la Mosquée de Minam et des autres Organisations Communautaires de Base (OCB) de Bargny et consolider son appui en direction des populations locales, la Centrale a organisé cette cérémonie de remise de dons. Pour cette première journée, la CES a procédé à une série de remises d’appui notamment : des bons en produits divers d’un montant de dix millions de francs CFA aux dames transformatrices de Khelcom; d‘un appui financier de 6 000 000 F au profit du Comité pour supporter les travaux de construction de la Mosquée de Minam. La centrale remettra aussi des bons en produits alimentaires d’une valeur de 200 000 F à la commission des affaires religieuses de la Mairie de Bargny, ainsi qu’un bon de 100.000 F pour l’association des Ndéyou Daara de la commune de Bargny, mais aussi un financement de 100.000 F pour le compte des associations locales en vue de l’organisation des cérémonies de Ndogou et enfin la remise de bons de produits alimentaires de 100 000 F pour l’association des jeunes engagés de Minam. Cette action qui s’inscrit dans la démarche de politique sociale de la CES, vient renforcer celles des années précédentes avec la Mise à disposition de bons en produits alimentaires aux femmes transformatrices de Khelcom, pendant la pandémie de la Covid ; des dons de produits alimentaires aux mosquées et écoles coraniques de la commune de Bargny ; l’Organisation de Ndogou (cérémonie de rupture du jeûne) avec les femmes de Khelcom ; ou encore la mise à disposition d’appuis financiers aux différentes organisations communautaires de base (OCB) pour l’organisation de conférences religieuses et de marmites du cœur. La CES en tant qu’entreprise responsable et contributive s’appuie sur une démarche inclusive et participative pour répondre aux besoins des populations bargnoise. Selon le DG de la CES, M. Malick Seck, « comme il est de tradition chez nous, à l’occasion du mois béni de ramadan nous en profitons pour communier avec nos voisins qui sont les populations de toute la commune de Bargny pour leur demander pardon, solliciter leurs prières et partager des « suukeurou koor ». La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui se veut une continuité et un élargissement de nos actions sociales réalisées par le passé pendant le mois de ramadan pour nos voisins et collaborateurs... »

Ce don, destiné aux braves femmes de Khelcom est une manière, selon M. Seck de saluer les « efforts colossaux que vous fournissez pour participer au maintien des charges familiales et c’est pour cette raison que le projet d’amélioration de vos conditions de travail et de modernisation de votre site nous tient toujours à cœur », a-t-il dit. Un geste hautement salué par les bénéficiaires qui ont exprimé toute leur satisfaction...