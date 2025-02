Bara Mbengue, lauréat du Prix du Chef de l'État pour l'Enseignant, exhorte ses collègues : "Nous devons incarner un modèle d'engagement au service des autres."

Décrit par ses collègues, sa communauté et ses élèves comme un enseignant modèle, engagé et altruiste, Bara Mbengue, professeur au CEM de Louga Commune, a saisi l'opportunité de la tribune du Grand Théâtre, en présence du Chef de l'État, pour adresser un message fort à ses pairs.



"Je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel solennel à mes collègues enseignants. En tant qu'enseignants, nous devons être un point de repère solide et authentique. En tant qu'enseignants, nous devons incarner un modèle d'engagement au service des autres. En tant qu'enseignants, nous devons faire preuve d'un dévouement sans faille dans le secteur de l'éducation. En tant qu'enseignants, nous devons nourrir une conviction forte et vibrante dans le processus d'acquisition des compétences chez nos apprenants. En tant qu'enseignants, nous devons être une source d'inspiration constante. En tant qu'enseignants, nous devons former une équipe qui s'acquitte de sa mission avec professionnalisme et détermination", a-t-il déclaré avec conviction.



En rappelant ces qualités essentielles qui doivent guider la fonction enseignante, le lauréat du Grand Prix du Chef de l'État pour l'Enseignant a souligné que "tout cela doit être imprégné d'espoir, car la patrie du soldat est à la fois celle de la foi et de l'espérance."