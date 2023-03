Bambilor : La CDC et la CGIS ont livré 700 parcelles viabilisées et procèdent à la commercialisation d'une assiette foncière de 20 ha

Dans le cadre de la valorisation d'un patrimoine foncier de 154 ha, acquis à Bambilor en 2010, par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), objet des titres fonciers n° 5.447/R et n°4.861/R. Un programme réparti en quatre (4) phases composé de plus de 3 500 parcelles viabilisées de 150 m2 et 250 m2. La CGIS. SA compagnie générale immobilière du Sahel la CDC ont procédé à la livraison des parcelles viabilisées de l'assiette foncière de Bambilor. La cérémonie de réception qui a servi cadre d'échanges et de partage entres les acteurs concernés par ce projet s'est déroulée ce Samedi 11 Mars 2023 à Bambilor.



Le directeur général de la compagnie générale immobilière du sahel, Abdou Khafor Touré qui était chargé de la commercialisation de ces parcelles au nombre de 700 a profité de l'occasion pour afficher sa satisfaction sur ce projet de la CGIS qui s'est soldé par un succès commercial de 95% tout en précisant que les clients ont honoré leurs engagements sur la base des pactes qui ont été tenus, seulement -5% ont pratiquement accusé de retard de paiement. Ainsi, il a profité de son discours pour revenir sur les facilités de paiement qui étaient tenues sur une période de 2 ans. "En 9 mois, nous avons pu commercialiser 700 parcelles, en mettant des facilités de paiement en faisant confiance à l'acquéreur. Parcequ'on ne demandait aucune garantie. Pour les facilités, il y avait un apport de 1 millions de francs CFA et le reliquat qui était étalé sur un an ou deux ans. Sur la base de la confiance, on a aujourd'hui pratiquement moins de 5 % de retard de paiement", a-t-il précisé le Dg CGIS qui a manifesté son désire de créer un pôle résidentiel avec toutes les commodités à Bambilor sur ces 104 ha.