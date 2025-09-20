Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

La situation hydrologique à Bakel et dans ses environs reste extrêmement préoccupante en ce septembre 2025, alors que le fleuve Sénégal frôle la cote d’alerte de 10 mètres. Les lâchers d’eau du barrage de Manantali ont accéléré la montée des eaux, menaçant routes, habitations et cultures maraîchères. Le maïs, le haricot et d’autres cultures locales sont directement en péril, et les autorités locales ont déclenché une vigilance orange, invitant la population à se préparer pour éviter des dégâts irréversibles.







Dans la commune de Ballou et ses 11 villages impactés ( Aroundou, Ballou, Déjji, Djimbé, Golmy, Kounghany, Sébou, Sintiou Déboukoulé, Yaféra, Amadji, Gangala ) le fleuve a transformé les terres en voies navigables, obligeant les habitants à se déplacer à la pirogue pour fuir les eaux montantes. De nombreux cultivateurs ont dû quitter leurs champs, laissant leurs récoltes à la merci des flots. Les témoignages reflètent l’inquiétude et la résilience des communautés : « Nous n’avons jamais vu le fleuve monter si vite, nous avons tout quitté pour sauver nos familles », confie un cultivateur.

