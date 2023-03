Baisse du prix du loyer au Sénégal : Les nouvelles mesures relatives à la caution, aux honoraires, au bail entre le locataire et le bailleur.

Lors du conseil des ministres à Sédhiou, l'État a décidé de mettre en vigueur les nouvelles mesures sur la baisse du prix du loyer au Sénégal. Elles sont accompagnées de quelques conditions prenant en compte certains aspects très importants tels la caution, les honoraires, le contrat entre le bailleur et le locataire etc...

Il a été indiqué dans le document que "le bailleur ne peut faire résilier le bail qui le lie à son locataire qu'aux conditions suivantes : Absence de respect des engagements (paiement du loyer) sous reserve d'un préavis de 6 mois".

Concernant la caution, le gouvernement a informé que celle-ci ne peut plus dépasser 2 mois de location (pour les loyers inférieurs à 500.000 Fcfa). Avec " - Un mois payable avant l'entrée en jouissance. - Le second mois étalé sur 12 mois à raison de 1/12 par mois".

Pour les honoraires, les frais d'agence et de courtage s'élèvent à la moitié du mois de loyer (pour les Baux inférieurs à 500.000 Fcfa). Une autre décision de taille. "Le loyer n'est plus payable à l'avance, mais à la fin du mois".

Enfin, l'État de souligner que seuls les baux à usage d'habitation sont concernés par ces mesures. Toutefois, ceux qui avaient appliqué la baisse de 2014 ne sont pas du tout concernés.

Pour rappel, les nouveaux tarifs ont été fixés comme suit : Les locataires qui payaient entre 0 et 300.000 francs Cfa, auront une baisse de -15%, pour ceux qui sont dans l’intervalle de 301.000 francs à 500.000 francs -10% et -5% pour ceux qui paient plus de 500.000 francs CFA...