Baie de Hann : Une brigade de jeunes volontaires implantée à Yarakh Montagne 5 pour la gestion des ordures.

La sauvegarde de l’environnement est une réelle préoccupation des populations de Hann/Bel-Air. Souvent victimes de pollution provoquée par les ordures délestées le long de la Baie, ces populations s’engagent à maintenir leur environnement propre et convivial.



C’est ainsi qu'un collectif pour la défense des Intérêts de Hann a initié une journée de nettoyage de la baie accompagné par l'AG Partners de l'Union Européenne et la municipalité pour la mise en place d'une brigade de volontaires à la propreté dans la Baie de Hann au quartier Hann Montagne 5. Des dépotoirs d’ordures ont été également mis dans chaque coin pour une meilleure gestion des déchets.



Le maire de la commune de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, était également présent pour inviter les jeunes à perpétuer ce geste citoyen et à venir soutenir ces volontaires pour donner un nouveau visage à la baie...