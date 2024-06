Bac 2024 : La ville de Dakar organise une journée de révision générale pour les candidats

La mairie de Dakar reconnaît que le département a enregistré un taux de réussite exceptionnel au niveau national lors des examens du Baccalauréat de l'année 2022-2023. Une performance remarquable qui témoigne de la constance et de l'amélioration des résultats scolaires dans la région. Cependant, il faudra maintenir et améliorer de telles performances à travers l'implication de tous les acteurs du système éducatif local, notamment les collectivités territoriales et l'inspection d'académie.







Pour continuer sur cette lancée positive, la Direction de l'éducation et de l'insertion de la Ville de Dakar, en partenariat avec l'inspection d'académie de Dakar, organise une journée de révision générale le 28 juin 2023 au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). Cet événement vise à offrir aux candidats au Baccalauréat une préparation optimale.







La journée de révision générale sera une occasion unique pour les élèves de bénéficier de sessions intensives de révision, animées par des enseignants expérimentés et des experts en éducation. Les matières principales seront abordées en profondeur, permettant aux participants de consolider leurs connaissances et de renforcer leur confiance à l'approche des examens. Les autorités locales soulignent l'importance de telles initiatives pour le succès des étudiants. « La réussite de nos élèves est une priorité, et il est crucial que nous mettions en place toutes les ressources nécessaires pour les soutenir dans leur parcours éducatif », a déclaré le Directeur de l'éducation et de l'insertion de la Ville de Dakar.







Les candidats et leurs familles sont invités à participer activement à cette journée, qui s'annonce riche en apprentissage et en échanges. Cette initiative démontre une fois de plus l'engagement des acteurs locaux à garantir une éducation de qualité et à soutenir les jeunes dans leur quête de réussite académique.