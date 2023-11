BRT: « Les travaux achevés à 95% , sa réception en fin Décembre 2023 » ( Ministre des transports terrestres)

Une bonne nouvelle pour les sénégalais dans le cadre de la mobilité urbaine. Le ministre des transports terrestres et du désenclavement donne une bonne nouvelle par rapport au Bus Rapid Transit (BRT). Mansour Faye a annoncé que « les travaux sont terminés à 95% et que l'infrastructure sera opérationnelle d'ici la fin du mois de décembre 2023 ».



Le ministre rappelle par ailleurs que ce retard dans l'exploitation est essentiellement causé par les récents évènements du mois de mars et de juin dernier avec 23 stations saccagées. Il a précisé que l'Etat a accompli des efforts pour rendre opérationnel le BRT progressivement d'ici la fin de l'année.



Le ministre Mansour Faye s’exprime devant les députés de la 14e législature dans le cadre du vote du budget du ministère pour l’année 2023-2024.



Cheikh S. FALL