BBY DE MBACKÉ / Bien accueillir le Président ensemble, remobiliser les troupes de la coalition, trouver un candidat unique et diagnostiquer la cause des défaites

Dans la perspective de cette visite du Président de la République à Touba, la coalition Benno Bokk Yaakar de Mbacké a jugé urgente d’aller très rapidement vers la remobilisation des troupes. Une urgence qui a amené les principaux leaders à convoquer une réunion chez Moranne Guèye du PS afin de prendre les meilleurs repères vers des objectifs pluriels.



C’est ce que diront successivement Moranne Guèye et Omar Ndiaye Angloma, les porte-parole du jour. Ainsi, dira le premier socialiste de Mbacké : « nous nous préparons à travailler à voguer dans le même sens et d’un commun accord trouver un candidat unique pour Benno Bokk Yaakar à l’occasion des élections locales. Nous avons convoqué tout le monde. Nous ne pouvons pas attendre les dernières minutes pour agiter l’idée. C’est une coalition démocratique. C’est vrai que nous pouvons avoir un problème de leadership mais avec les discussions, nous parviendrons à nous retrouver. » En attendant, confient les leaders de la coalition présidentielle, il faudra se concentrer à bien accueillir le Président de la République ce samedi et tout de suite après diagnostiquer les causes des défaites pour ne plus en connaître...