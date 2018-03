BAYE CISS S'ENGAGE : "J'ai décidé de servir le Saloum... Si chacun fait quelque chose !"

Baye Ciss va-t-il plonger dans l'arène politique ? Aucune réponse catégorique de sa part. Toutefois, le milliardaire initiateur de ce projet de 32 milliards pour la région naturelle du Saloum, a déclaré s'engager pour le moment à faire une chose : '' Travailler pour les Saloum-Saloum, participer à résorber en partie et en guise de contribution, au taux de chômage et bousculer les autres hommes d'affaires à faire quelque chose pour la localité ''. Il recevait le '' Réseau des femmes leaders et entrepreneurs Sénégalo-Gambiennes '' conduite par Adja Moussoukoro Mbaye.



Visiblement engagé à braver les détracteurs situés à des niveaux insoupçonnés, Baye Ibrahima Niass Ciss entend atteindre dans ses ambitions, sa vitesse de croisière. "C'est Kaolack qui a demandé à ce que je m'investisse pour elle. Alors j'ai désormais pris la ferme décision de m'investir. Ndiouga Kébé a construit une cité dénommée Cité Ndiouga Kébé. Que chacun fasse quelque chose de concret pour avoir droit au chapitre ''



L'homme d'affaires dira avoir en ligne de mire l'enrôlement de 5.000 personnes dans des secteurs d'activités différentes dont 3.000 femmes issues des groupements. Ainsi, chaque maison pourra compter parmi ses membres un travailleur en fonction dans une usine. '' Le centre de dialyse que nous avons projeté de construire entre dans cette perspective. Vous êtes des femmes de valeur, nous allons lancer une société de microfinance qui est déjà dotée de 50 millions de francs. Ce sera pour aider les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. ''



Dans son discours, Adja Moussoukoro Mbaye reviendra sur l'espoir que ses collaboratrices et elle portent sur l'homme d'affaires. '' Notre structure est née en octobre. Nous sommes au courant de tout ce que vous faites pour la région de Kaolack et ses populations. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des femmes leaders a accepté de coopérer avec vous. Nous n'avons que le Saloum et vous êtes le seul à avoir osé investir 32 milliards de francs... ''