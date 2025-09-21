Axe Dahra-Touba : une collision fait un mort et 19 blessés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche, en fin de matinée, sur l’axe Dahra-Touba, à hauteur du village de Touba Boustane, dans la commune de Déaly (département de Linguère).



Le drame a impliqué un minicar de transport en commun communément appelé « Cheikhou Chérifou » (immatriculé AA 373 PX), en provenance de Matam pour Dakar, et un véhicule particulier « Allo Dakar » (immatriculé AA 056 AP). La violente collision entre les deux véhicules a coûté la vie à une femme d’une trentaine d’années, non encore identifiée, et fait 19 blessés.



La dépouille de la victime a été transférée au centre de santé de Dahra, où les blessés ont également été admis au service des urgences pour une prise en charge médicale.



À la suite du choc, les habitants de Touba Boustane sont sortis massivement pour exprimer leur colère et réclamer l’installation de ralentisseurs sur ce tronçon réputé dangereux.





