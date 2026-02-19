Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc

Suite à la condamnation prononcée par Rabat concernant les 18 supporters sénégalais au Maroc, certains de leurs compatriotes à Rufisque ont décidé de sortir dans la rue pour manifester leur mécontentement..
Connus pour leur ferveur et leur attachement aux couleurs nationales, ils ont tenu à exprimer publiquement leur solidarité envers leurs compatriotes sanctionnés à l’issue d’incidents survenus en terre marocaine lors de la finale de Coupe d’Afrique des nations édition 2025.
Nous y reviendrons…
Connus pour leur ferveur et leur attachement aux couleurs nationales, ils ont tenu à exprimer publiquement leur solidarité envers leurs compatriotes sanctionnés à l’issue d’incidents survenus en terre marocaine lors de la finale de Coupe d’Afrique des nations édition 2025.
Nous y reviendrons…
Autres articles
-
Affaire Pape Cheikh Diallo & Cie : Pape Birame Bigué Ndiaye face au parquet, l’enquête s’élargit
-
Téhéran met en garde l'ONU : toute infrastructure américaine dans la région deviendra une « cible légitime » en cas d'agression
-
Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat
-
Maroc : Le parquet requiert jusqu’à 2 ans de prison contre 18 supporters sénégalais
-
Keur Massar : rebondissement dans l’affaire Pape Cheikh Diallo, le journaliste Pape Biram Bigué Ndiaye testé séronégatif…19 arrestations et un dossier qui s’alourdit