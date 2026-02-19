Rufisque : Des supporters dans la rue après la condamnation de leurs camarades au Maroc

Suite à la condamnation prononcée par Rabat concernant les 18 supporters sénégalais au Maroc, certains de leurs compatriotes à Rufisque ont décidé de sortir dans la rue pour manifester leur mécontentement..







Connus pour leur ferveur et leur attachement aux couleurs nationales, ils ont tenu à exprimer publiquement leur solidarité envers leurs compatriotes sanctionnés à l’issue d’incidents survenus en terre marocaine lors de la finale de Coupe d’Afrique des nations édition 2025.







Nous y reviendrons…