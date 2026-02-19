Finale CAN 2025 : Les 18 supporters sénégalais condamnés à des peines allant jusqu’à un an ferme à Rabat

Le Tribunal de grande instance de Rabat a rendu son verdict ce jeudi dans l’affaire opposant dix-huit supporters sénégalais à la justice marocaine. Des peines de prison ferme, comprises entre trois mois et un an d’incarcération, ont été prononcées à l’encontre des prévenus, poursuivis pour voies de fait. L’information a été communiquée par la Commission Communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Selon la FSF, l’audience a été particulièrement tendue. Le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, reconnaissant les dix-huit accusés coupables des faits qui leur étaient reprochés. La partie civile avait également plaidé pour une application stricte de la loi, tandis que l’avocat de la défense avait, de son côté, sollicité la nullité des poursuites et appelé à la clémence du tribunal.



Après près de trois heures de délibéré, le tribunal a tranché. Les peines trois mois, six mois ou un an de prison ferme ont été réparties en fonction du niveau d’implication retenu contre chacun des prévenus, une décision qualifiée de sévère par leurs proches.