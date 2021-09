Awa Coly, SG section Ihs SDT/3S : « Une grève générale est prévue les 13-14 septembre sur l’étendue du territoire national »

Face à la presse, les agents de l’hôpital de l'Institut d’hygiène et social (ex polyclinique de la Médina) affiliés à la SDT/3S ont annoncé une grève générale la semaine prochaine et menacent la tutelle. « Si nos doléances ne sont pas prises en charge, nous irons à la cessation de nos activités dans les plus brefs délais. Une grève générale est prévue les 13-14 septembre sur toute l’étendue du territoire national », souligne Awa Coly, SG section Ihs SDT/3S.



Ils ont cité les manquements qui pénalisent le bon fonctionnement de la structure sanitaire. Ainsi, les syndicalistes ont cité le matériel qu’il leur faut dans l’urgence, mais aussi l’expertise de qualité et qualifiée. « On aimerait que le ministère nous dote en matériel pour relever le plateau médical : un scanner, la fibroscopie, le matériel destiné au laboratoire car il y a un manque criard de matériel. Il y a un manque de spécialités pour une meilleure prise en charge des patients et surtout renforcer les locaux leur permettant d’être plus opérationnels. Les salles sont insuffisantes. Il y a aussi l’insalubrité », conclura-t-elle...