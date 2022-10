Autosuffisance alimentaire / Lutte contre le chômage : "Tout ce que nous produisons est vendu dans ce pays... près de 2.000 jeunes travaillent ici" (Hitesh Gorasia, DG)

Installée en Afrique de l’Ouest depuis 2002, la Société SENEGUINDIA s’est implantée dans la commune de Mbane, département de Dagana. La Swamiagri s.a.u en tant que société agricole, a obtenu 5.000 ha, avec pour objectif de couvrir l’ensemble des besoins en pomme de terre du Sénégal. Avec un investissement de 50 milliards sur une superficie exploitée de 2. 800 ha, la société produit à elle seule 80.000 tonnes de pomme de terre et 25.000 tonnes d’oignon. En outre, en collaboration avec la fédération des maraîchers de Sangalkam, la société Indienne, produit à ce jour 10.000 tonnes d’oignon et compte très bientôt passer à 30.000 tonnes pour atteindre une production globale de 110.000 tonnes, soit près de 80% des besoins du pays, car « tout ce qui est produit ici est vendu au Sénégal à des prix fixés par l’État du Sénégal, à travers le ministère du commerce », nous a confié Hitesh Gorasia, le Directeur Général de SENEGUINDIA.

En plus de la production de pomme de terre, la société produit 2.500 tonnes de banane. L’ensemble de ces productions sont conservées dans 8 chambres froides. Dans le cadre de l’emploi des jeunes, la société a recruté près de 2.000 jeunes venus de toutes les régions du Sénégal. Malgré ces résultats, la société peut faire plus et compte d’ailleurs se lancer dans la production de ships et de pomme de terre surgelée destinée au marché Sénégalais.