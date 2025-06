Audition et garde à vue de Moustapha Diakhaté : « Mon client a utilisé le terme "gougnafier" pour expliquer que les règles protocolaires sont ignorées » (Me El Hadj Diouf)

Lors d’une audience qui n’aura pas duré 10 minutes, selon Me El Hadj Diouf, l’ancien président du groupe parlementaire BBY n’aura répondu à aucune des questions qui lui étaient posées par les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Moustapha Diakhaté a été finalement placé en garde à vue et poursuivi pour offense au chef de l’État et à une personne exerçant tout au plus une partie des prérogatives du chef de l’État.







Après l’audition, l’avocat de Moustapha Diakhaté s’est adressé aux journalistes pour leur donner la quintessence du face à face avec les policiers enquêteurs. « On a demandé à mon client, pourquoi, il a critiqué le protocole de la république. Il n’a pas répondu. D’ailleurs, il n’a répondu à aucune question. On lui a demandé aussi, pourquoi il a utilisé le terme gougnafier. Moustapha Diakhaté s’est interrogé sur la position protocolaire entre le président de la République, le président de l’assemblée et le Premier ministre. Il a estimé que le président de la République ne doit pas être au même niveau que le président de l'assemblée et le Premier ministre et que c’est une violation du protocole de la république », a rappelé le Me El Hadj Diouf.







Au delà de « cette violation du protocole », l’avocat a ajouté que son client avait juste conclu pour dire que dans ce pays « il n’y a que des gougnafiers » pour faire allusion au terme « ignorant ». « C’est juste parce que ces gens ignorent les règles protocolaires », déplore la robe noire qui précise que son client n’a offensé ni le chef de l’État, ni le président de l’assemblée. Mais, qu’il a juste rappelé qu’il y a à la tête de l’État des personnalités qui ignorent les règles solennelles protocolaires qui régissent la République... »