Audition de Guy Marius Sagna et Cie : Sécurité renforcée au palais de justice.

Les mesures de sécurité prévues pour l'ouverture, ce mercredi, des auditions au fond de Guy Marius Sagna et Cie, poursuivis pour avoir manifesté devant les grilles du palais, mettront sous cloche le palais de Justice de Dakar. Ceci, durant les deux jours d’audition devant le Doyen des juges, en charge de l'instruction de cette affaire.



Des périmètres de sécurité ont été instaurés. Un cordon policier - destiné à empêcher un véhicule de se porter jusqu’à l’entrée principale du palais - enserre le parking réservé aux magistrats, avocats et autres personnels du tribunal.

La rue qui passe devant la prison de Rebeuss, à l'arrière du palais de justice, qui conduit à l'entrée de la cave, a été fermée à la circulation ; de même que, partiellement, la rue jouxtant le corniche ouest, en attendant l’arrivée au tribunal des mis en cause que sont le docteur Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr.



Ces derniers seront auditionnés pour la première fois après leur placement sous mandat de dépôt, ce mercredi, par le doyen des juges d'instruction du Tribunal hors classe de Dakar...