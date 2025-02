Audition de Farba Ngom au Pôle Judiciaire Financier : Dispositif de sécurité renforcé aux alentours

Le député-maire d'Agnam, Farba Ngom, est convoqué ce jeudi 27 février 2025 devant les juges du Pôle Judiciaire Financier (PJF). En prévision de possibles tensions ou débordements, la police a déployé un dispositif de sécurité renforcé aux abords du siège du PJF et dans les zones sensibles. Cette mesure vise à éviter des incidents similaires à ceux survenus lors d’autres convocations de personnalités politiques. En réaction à cette convocation, les militants, sympathisants et membres de l’Alliance pour la République (APR), l’ancien parti au pouvoir, ont lancé des appels à la mobilisation en signe de soutien. Cette initiative vise à démontrer la solidarité de leur base politique. Il est important de rappeler que lors de sa dernière convocation au PJF, des militants du maire d'Agnam ont été touchés par des gaz lacrymogènes et certains ont été blessés.