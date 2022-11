Audition d'Ousmane Sonko : «Nous demandons aux rédactions d'envoyer des journalistes qui ont leurs cartes nationales de presse…» (Ibrahima Lissa Faye)

Les journalistes couvriront l'audition du leader de Pastef,

Ousmane Sonko prévue demain. Dans cette optique, la CAP a

tenu à s'adresser à ceux qui seront sur le terrain. Un appel a été

lancé aux forces de l’ordre dans le cadre de la sécurisation des

personnes et leurs biens notamment les professionnels des

médias.

«Nous lançons un appel aux forces de l’ordre pour leur

demander de faire leur travail, mais aussi de laisser, aux

journalistes, le soin de faire le leur. Très souvent les

journalistes sont victimes de brutalités», a martelé le président

de l'association des professionnels de la presse en ligne

(Appel), Ibrahima Lissa Faye.

S'agissant des journalistes et techniciens de la communication,

Mr Faye, a laissé entendre : «Les journalistes qui seront sur le

terrain devront avoir une posture de responsable et surtout

veiller à être dans une position où ils ne seront pas victimes de

jets de pierre et ou de grenades lacrymogènes et généralement

ils sont derrière les forces de l'ordre pour pouvoir être en

sécurité....Nous demandons aux rédactions d'envoyer des

journalistes qui ont leurs cartes nationales de presse. Mais

nous demandons surtout aux autorités de la Police et de la

gendarmerie de donner des instructions à leurs agents pour

qu'un journaliste qui présente une carte nationale de presse

puisse faire son travail en toute sécurité...



Les journalistes sont différents de ceux qui qui usurpent notre

fonction. Et pour vous démarquer, mettez vos gilets et gardez

visibles vos cartes de presse...Il y a aujourd'hui au moins 1 200

journalistes et techniciens qui ont reçu leurs cartes et c'est

assez suffisant pour couvrir une activité de ce genre. Il n’y a

rien d'extraordinaire car nous avons couvert des activités

beaucoup plus chaudes, beaucoup plus bouillantes que celle

qu'on va connaître demain», a-t-il laissé entendre.