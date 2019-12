Audition au fond : Le Dr Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr sont arrivés au palais de justice.

Accompagnés de forces de l'ordre, le docteur Babacar Diop, Malick Diao Biaye et Ousmane Sarr viennent d'arriver au palais de justice, peu avant de leur audition par le doyen des juges d'instruction du Tribunal hors classe de Dakar.



Ces Co-inculpés de Guy Marius Sagna, en détention provisoire depuis le 4 décembre dernier, sont présentement à la cave du Tribunal, a appris une source proche du dossier. Leur audition au fond va démarrer aujourd’hui devant le magistrat instructeur. Souleymane Djim, en liberté provisoire, va aussi être entendu.



Les avocats des mis en cause qui réclament une liberté provisoire, estiment que le professeur de l’université et ses co-inculpés présentent des « garanties de représentation suffisantes » pour s'en acquitter. Les conseils déposeront ainsi sur la table du Doyen des juges un dossier afin de prouver que leurs clients ne quitteront pas le territoire sénégalais pendant la durée de la procédure judiciaire.