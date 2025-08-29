Audit financier explosif : après le « Sukuk Sogepa », 63 comptes commerciaux dans le viseur de la Dic

L’étau se resserre autour des finances publiques. Selon des informations exclusives rapportées par le quotidien Libération, la Division des investigations criminelles (Dic) ne se limite plus au sulfureux dossier du « Sukuk Sogepa » qui a déjà éclaboussé plusieurs personnalités. Désormais, 63 comptes bancaires soupçonnés d’avoir servi à exécuter des dépenses extra budgétaires sont placés sous enquête.



Tout est parti du rapport au vitriol de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques. Ce document a pointé du doigt non seulement l’utilisation controversée des fonds issus du « Sukuk Sogepa », mais aussi un réseau parallèle de comptes commerciaux ouverts dans divers établissements bancaires de la place. Ces derniers auraient permis de contourner les règles budgétaires, en finançant des dépenses hors circuit officiel.



D’après Libération, l’ancien directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a été longuement entendu à la Dic, suite à un mystérieux virement de 10 milliards de Fcfa reçu par la structure dans le cadre du fameux « Sukuk Sogepa ». Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Les enquêteurs veulent désormais reconstituer le puzzle des flux financiers opaques en retraçant l’origine et la destination des montants transitant par ces 63 comptes.



Dans ce cadre, plusieurs hauts responsables du secteur bancaire ont été convoqués discrètement. Des directeurs généraux et directeurs adjoints de banques aussi prestigieuses que Bsic, Brm, Bridge Bank, Nsia, Ecobank, Bdk, Boa, Banque Atlantique, Crédit du Sénégal, Fnb Bank ou encore la Société Générale ont déjà répondu aux questions des limiers de la Dic.