Au large de Dakar : 133 migrants secourus grâce à une opération conjointe Air-Mer

Le mardi 19 août 2025, une nouvelle tentative d’émigration irrégulière a été stoppée au large de Dakar. Selon la Marine nationale, le Patrouilleur de Haute Mer (PHM) Cayor, appuyé par un avion de patrouille maritime de l’Armée de l’Air, a secouru une pirogue transportant 133 candidats à l’émigration irrégulière, à environ 92 kilomètres des côtes sénégalaises.



À l’issue de l’opération, les migrants ont été pris en charge par le PHM Cayor, avant d’être conduits à terre pour être remis aux services compétents.



Cette opération conjointe illustre la coopération renforcée entre l’Armée de l’Air et la Marine nationale dans la surveillance du littoral et la lutte contre l’émigration clandestine, un défi sécuritaire et humanitaire majeur pour le Sénégal.